Моргенштерн потерял 80 процентов доходов от рекламы в прошлом году
Российский музыкант Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) в прошлом году потерял 80 процентов доходов от рекламы, сообщают «Ведомости».
Если в 2021 году артист на рекламе зарабатывал 126 миллионов рублей, то в прошлом его доход упал до 24,9 миллиона рублей. Эксперты считают, что основной заработок у артиста был в Instagram.
Падение доходов рэпера также связывают с тем потенциально опасным репутации брендов контентом. В прошлом году Моргенштерн был замешан в ряде скандалов, а также публично признался в алкогольной зависимости.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН допустил возможную блокировку в России видеохостинга YouTube.
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