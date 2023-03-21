Моргенштерн потерял 80 процентов доходов от рекламы в прошлом году

Если в 2021 году артист на рекламе зарабатывал 126 миллионов рублей, то в прошлом его доход упал до 24,9 миллиона рублей. Эксперты считают, что основной заработок у артиста был в Instagram.

Падение доходов рэпера также связывают с тем потенциально опасным репутации брендов контентом. В прошлом году Моргенштерн был замешан в ряде скандалов, а также публично признался в алкогольной зависимости.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН допустил возможную блокировку в России видеохостинга YouTube.

