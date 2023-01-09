«Пепел и крест!»: Актер Смольянинов и лидер Little Big попали под волну хейта
Песков не пообещал Смольянинову «ничего хорошего», его коллега по «9 роте» внезапно ожил, а рождественский скейтборд Прусикина возмутил православных.
Первый рабочий день после новогодних праздников ознаменовался скандалом вокруг актера Артура Смольянинова, сделавшего ряд резонансных заявлений по Украине. Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело отношении одного из главных героев фильма «9 рота».
Кроме того, под волну негодования в последние дни попали музыкальный критик Артемий Троицкий и лидер группы Little Big Илья Прусикин.
«НИЧЕГО ХОРОШЕГО»
39-летний Смольянинов, известный по роли сержанта «Лютого» в фильме Федора Бонадрчука «9 рота», покинул Россию на фоне спецоперации на Украине, однако раньше его высказывания на этот счет не привлекали повышенного внимания. Все изменилось после интервью актера одному из западных СМИ.
Смольянинов, в частности, заявил, что не исключает возможности «воевать за Украину». Актер также признался, что ему «наплевать» на дальнейшую судьбу России, даже если от нее «останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».
В Кремле уже заявили, что не думают про Смольянинова ничего хорошего.
«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Со своей стороны глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в понедельник поручил открыть уголовное дело в отношении актера.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев присоединился к дискуссии о том, «как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству». Он напомнил в этой связи об «особых правилах военного времени». При этом Медведев не стал уточнять, о ком конкретно идет речь, указав на «ничтожных» людей, еще недавно причислявших себя к интеллектуальной элите.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал в интервью НСН в этой связи, что в России необходимо воссоздать действовавшую при Сталине организацию «Смерш». Он также указал, что сейчас «свирепствует пятая колонна», напомнив, что в свое время она была в стране «ликвидирована».
КРЕСТ, ПОЖАР И ПОЛЕ БОЯ
Смольянинов также заявил в своем интервью, что актер Сослан Фидаров, который играл в фильме «9 рота» и поддерживает спецоперацию, вероятно погиб. Он назвал эту смерть «справедливой», отметив, что «без всякого сомнения» выстрелил бы в коллегу.
Однако оказалось, что Фидаров жив. Он уже ответил Смольянинову, усомнившись, что тот когда-нибудь окажется на поле боя.
«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», – сказал Фидаров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «ОсНова».
По данным СМИ, в Латвии, где сейчас находится Смольянинов, ему в шутку уже попытались вручить повестку в украинскую армию, однако тот ретировался.
Помимо Смольянинова в поле зрения СМИ попал музыкальный критик Артемий Троицкий. «Коммерсантъ» обратил внимание на то, что Троицкий опубликовал в соцсетях картинку с украинскими солдатами на фоне горящего Кремля. Правда, пока это не вызвало большого резонанса.
Ну а в рождественские праздники под волную хейта попал лидер группы Little Big Илья Прусикин, правда, причиной для этого стали не политические, а религиозные мотивы.
Музыкант опубликовал в Рождество видео, на котором катается на скейтборде в форме креста. Многие сочли это оскорблением чувств верующих, назвав поступок Прусикина «днищем» и «жалким зрелищем». Православные активисты пообещали обратиться в этой связи в Следственный комитет.
Вместе с тем, некоторые деятели шоубизнеса поддержали поступок Прусикина. По данным «Газеты.ру», в их числе актер Максим Виторган, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, и признанный в России иноагентом рэпер Моргенштерн.
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