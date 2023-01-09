«Пепел и крест!»: Актер Смольянинов и лидер Little Big попали под волну хейта

«НИЧЕГО ХОРОШЕГО»

39-летний Смольянинов, известный по роли сержанта «Лютого» в фильме Федора Бонадрчука «9 рота», покинул Россию на фоне спецоперации на Украине, однако раньше его высказывания на этот счет не привлекали повышенного внимания. Все изменилось после интервью актера одному из западных СМИ.

Смольянинов, в частности, заявил, что не исключает возможности «воевать за Украину». Актер также признался, что ему «наплевать» на дальнейшую судьбу России, даже если от нее «останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

В Кремле уже заявили, что не думают про Смольянинова ничего хорошего.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Со своей стороны глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в понедельник поручил открыть уголовное дело в отношении актера.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев присоединился к дискуссии о том, «как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству». Он напомнил в этой связи об «особых правилах военного времени». При этом Медведев не стал уточнять, о ком конкретно идет речь, указав на «ничтожных» людей, еще недавно причислявших себя к интеллектуальной элите.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал в интервью НСН в этой связи, что в России необходимо воссоздать действовавшую при Сталине организацию «Смерш». Он также указал, что сейчас «свирепствует пятая колонна», напомнив, что в свое время она была в стране «ликвидирована».