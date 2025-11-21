Шаман заявил, что у него не было отпуска последние три года
Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) признался, что не брал отпуск уже около трех лет. Об этом исполнитель рассказал в интервью РИА Новости.
«Есть, допустим, четыре-пять дней свободных, стараешься полежать на диване, вкусно поесть, погулять, кино посмотреть - заняться всем, чем угодно, что отвлечет от работы», - поделился певец.
По словам Шамана, даже в свободное от работы время он решает текущие вопросы и не может позволить себе отключить телефон и уехать «куда-нибудь на Алтай на две недели, медитировать и наслаждаться природой». Говоря о том, как избежать выгорания при таком напряженном графике, певец подчеркнул, что его «нужно переживать, пересыпать».
«Раны залижешь - и опять в бой... Сойти с этого колеса невозможно, потому что оно с каждым годом быстрее вращается, набирает обороты. Что будет, если ты сойдешь с этого колеса? Разобьешься, поэтому в моем случае я... в системе, в обороте», - добавил артист.
Ранее Шаман посетил Донецк, где зарегистрировал брак с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, пишет «Свободная пресса».
