В МИД КНР заявили, что страна не поставляла оружие сторонам украинского конфликта

Китай никогда не поставлял вооружений сторонам конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

Дипломат отреагировала на утверждения ВСУ об уничтожении РСЗО Type-63 производства Китая, якобы используемой армией России в Донецкой Народной Республике. По словам Мао Нин, ей ничего не известно об этой ситуации.

«Но я хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения», - подчеркнула дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР заявила, что Пекин никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, пишет «Свободная пресса».

