Глава Росавиации заявил, что все временно закрытые аэропорты готовы к открытию

Все российские аэропорты, которые были временно закрыты с 2022 года, готовы к открытию. Об этом заявил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, авиагавани готовы возобновить работу, но решение об их открытии может принять Минобороны с учетом всех факторов, поскольку в приоритете обеспечение безопасности полетов.

«Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских воздушных судов», - указал Ядров.

Сейчас в РФ сохраняются ограничения на работу воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе.

Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь допустил, что аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону может открыться до конца 2025 года, пишет «Свободная пресса».

