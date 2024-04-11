«Молодые и занятые»: Эксперты описали портрет слушателей аудиокниг

«Аудиокниги можно слушать в дороге, на прогулке с собакой, в машине или при приготовлении ужина. Развитие технологий только упрощает этот процесс. Так, “Букмейт” и “Яндекс Станция” позволяют делать это в один клик, без поиска страниц, на которой пришлось прервать чтение. Почти половина наших пользователей читают книги сразу в трех форматах: электронном, аудиоформате и в традиционном бумажном. Отмечу, что, по мнению издателей, книжные сервисы оказывают позитивное влияние на интерес к печатным книгам», — сказала Мишкуц.

В пресс-службе ГК «ЛитРес» также назвали аудиокниги одним из ключевых драйверов нынешнего книжного рынка.

«Аудиокниги помогают отвлечься от суеты и погрузиться в мир чтения в любое время и в любом месте. Отметим, что разные форматы потребления книжного контента дополняют друг друга, а не конкурируют. Исследования показывают, что большинство пользователей (73%) предпочитают мультиформатную модель потребления книжного контента, а около 30% читателей цифровых книг готовы покупать одну и ту же книгу в разных форматах. Это отражает потребность пользователей в доступном чтении, подстраивающемся под их образ жизни», — отметили представители пресс-службы.

Директор по контенту Букмейта также пояснила, какие книги пользуются наибольшей популярностью у пользователей сервиса.

«В топ входит в основном художественная литература — “Дюна” Френка Герберта, новый роман-катастрофа “Тоннель” Яны Вагнер, а также две книги из серии “Переводы Букмейта”: “Под маской, или Сила женщины” Луизы Мэй Олкотт и “Другой дом” Генри Джеймса», — добавила собеседница НСН.

Представители «ЛитРес» также подтвердили, что, как правило, читатели интересуются художественной литературой.

«В топ-3 вошли “Звездная Кровь — 5. Вечность” Романа Прокофьева, “Karmalogic” Алексея Ситникова и “Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень” Татьяны Мужицкой. Примечательно, что четвертое место занимает бессмертный роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”», — отметили в «ЛитРес».

В пресс-службе также описали портрет среднестатистического слушателя аудиокниг.