«Молодые и занятые»: Эксперты описали портрет слушателей аудиокниг
Наибольшим спросом у слушателей аудиокниг пользуется художественная литература, причем в рейтинг попали как современные произведения, так и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, рассказали НСН в "Букмейт" и "ЛитРес".
Аудиокнига позволяет отвлечься от суеты и насладиться чтением в любом месте и в любое время, как правило, такой формат выбирают молодые, обеспеченные и занятые люди. Об этом НСН заявили директор по контенту сервиса «Букмейт» Юлия Мишкуц и пресс-служба ГК «ЛитРес».
Ранее издание «Известия» сообщило, что в 2024 году ожидается рост предложения аудиокниг как минимум на 60–70%. При этом уже в 2023 году цифры оказались рекордными: сегмент вырос на 24% в сравнении с 2022 годом. Мишкуц заявила, что формат аудиокниг полностью соответствует современному ритму жизни.
«Аудиокниги можно слушать в дороге, на прогулке с собакой, в машине или при приготовлении ужина. Развитие технологий только упрощает этот процесс. Так, “Букмейт” и “Яндекс Станция” позволяют делать это в один клик, без поиска страниц, на которой пришлось прервать чтение. Почти половина наших пользователей читают книги сразу в трех форматах: электронном, аудиоформате и в традиционном бумажном. Отмечу, что, по мнению издателей, книжные сервисы оказывают позитивное влияние на интерес к печатным книгам», — сказала Мишкуц.
В пресс-службе ГК «ЛитРес» также назвали аудиокниги одним из ключевых драйверов нынешнего книжного рынка.
«Аудиокниги помогают отвлечься от суеты и погрузиться в мир чтения в любое время и в любом месте. Отметим, что разные форматы потребления книжного контента дополняют друг друга, а не конкурируют. Исследования показывают, что большинство пользователей (73%) предпочитают мультиформатную модель потребления книжного контента, а около 30% читателей цифровых книг готовы покупать одну и ту же книгу в разных форматах. Это отражает потребность пользователей в доступном чтении, подстраивающемся под их образ жизни», — отметили представители пресс-службы.
Директор по контенту Букмейта также пояснила, какие книги пользуются наибольшей популярностью у пользователей сервиса.
«В топ входит в основном художественная литература — “Дюна” Френка Герберта, новый роман-катастрофа “Тоннель” Яны Вагнер, а также две книги из серии “Переводы Букмейта”: “Под маской, или Сила женщины” Луизы Мэй Олкотт и “Другой дом” Генри Джеймса», — добавила собеседница НСН.
Представители «ЛитРес» также подтвердили, что, как правило, читатели интересуются художественной литературой.
«В топ-3 вошли “Звездная Кровь — 5. Вечность” Романа Прокофьева, “Karmalogic” Алексея Ситникова и “Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень” Татьяны Мужицкой. Примечательно, что четвертое место занимает бессмертный роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”», — отметили в «ЛитРес».
В пресс-службе также описали портрет среднестатистического слушателя аудиокниг.
«Средний возраст пользователя сервиса варьируется от 25 до 45 лет. Это люди с высшим образованием, со средним или выше среднего уровнем достатка. Высокий темп жизни сказывается на доступном свободном времени ― его недостаток приводит к отсутствию интересного досуга и развлечений. Восполнить пробел помогают цифровые книги, которые дарят новые эмоции и спасают от будничной рутины», — резюмировали собеседники НСН.
Ранее в HiFi-стриминге «Звук» сообщили, что самой популярной аудиокнигой у российских автомобилистов в 2024 году является произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010», по которому снят нашумевший сериал.
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