«Многое теряют!»: Лукьяненко призвал читать его книги, а не слушать в смартфоне

«Я старомоден и предпочитаю читать глазами, а не слушать ушами. Я не обижаюсь, когда мои книги не читают, а слушают, каждый имеет право выбирать, как это делать. Но мне кажется, что люди при этом многое теряют. Я надеюсь все-таки, что мои книги будут читать, а не слушать. На мой взгляд, восприятие текста меняется кардинально. Чтение – это более глубокий процесс, во время чтения человек возвращается назад по тексту, чтобы какие-то вещи осмыслить», - рассказал он.

При этом Лукьяненко отметил, что прекрасно понимает людей, которые слушают аудиокниги из-за удобства.

«Я понимаю причины, по которым люди любят слушать книги. Иногда это вынужденная мера, иногда это просто удобство, например, в дороге. Но в процессе прослушивания книги человек никогда не перематывает, чтобы закрепить какую-то мысль. Слушание – это более поверхностный способ потребления художественного текста. Все понимаю, но это не мое, это сильное упрощение. С другой стороны, форма, в которой люди читают, не так важна, люди читали с табличек, свитков, теперь люди читают с планшетов, смартфонов. Это тоже чтение, просто другая форма, в этом ничего такого я не вижу», - подытожил собеседник НСН.

Россияне хотели бы встретиться с Булгаковым, Достоевским и Пушкиным, сообщили ранее «Радиоточке НСН» в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Компания провела опрос среди подписчиков книжных пабликов в Telegram и VK.

