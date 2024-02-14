«Многое теряют!»: Лукьяненко призвал читать его книги, а не слушать в смартфоне
Сергей Лукьяненко признался НСН, что старомоден в отношении аудиокниг, но понимает, почему читатели сегодня предпочитают гаджеты печатным книгам.
Аудиокниги не могут передать всю глубину художественного произведения, несмотря на удобный формат, заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН. Он надеется, что его книги все-таки читают, а не слушают.
Две трети опрошенных россиян (68%) предпочитают слушать аудиокниги, а не читать бумажные, говорится в опросе, проведенном HiFi-стримингом «Звук». В числе любимых жанров для прослушивания россияне назвали фантастику, научно-популярную литературу о психологии и детективы. Лукьяненко отметил, что сам «читает глазами».
«Я старомоден и предпочитаю читать глазами, а не слушать ушами. Я не обижаюсь, когда мои книги не читают, а слушают, каждый имеет право выбирать, как это делать. Но мне кажется, что люди при этом многое теряют. Я надеюсь все-таки, что мои книги будут читать, а не слушать. На мой взгляд, восприятие текста меняется кардинально. Чтение – это более глубокий процесс, во время чтения человек возвращается назад по тексту, чтобы какие-то вещи осмыслить», - рассказал он.
При этом Лукьяненко отметил, что прекрасно понимает людей, которые слушают аудиокниги из-за удобства.
«Я понимаю причины, по которым люди любят слушать книги. Иногда это вынужденная мера, иногда это просто удобство, например, в дороге. Но в процессе прослушивания книги человек никогда не перематывает, чтобы закрепить какую-то мысль. Слушание – это более поверхностный способ потребления художественного текста. Все понимаю, но это не мое, это сильное упрощение. С другой стороны, форма, в которой люди читают, не так важна, люди читали с табличек, свитков, теперь люди читают с планшетов, смартфонов. Это тоже чтение, просто другая форма, в этом ничего такого я не вижу», - подытожил собеседник НСН.
Россияне хотели бы встретиться с Булгаковым, Достоевским и Пушкиным, сообщили ранее «Радиоточке НСН» в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Компания провела опрос среди подписчиков книжных пабликов в Telegram и VK.
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