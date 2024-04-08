Булгаков и «Слово пацана»: Названы самые популярные аудиокниги у водителей

Самой популярной аудиокнигой у российских автомобилистов в 2024 году является произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010», по которому снят нашумевший сериал, сообщили НСН в HiFi-стриминге «Звук».

В ТОП-3 аудиокниг, которыми вдохновляются водители и их пассажиры, также вошли роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и «iPhuck 10» Виктора Пелевина.

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Самыми популярными подкастами стали «История за пределами учебников с Владимиром Мединским» и «Дневники Лоры Палны». Автомобилистам также нравится исторический подкаст «Закат империи», а их детям - «ХРУМ или Сказочный детектив».

Что касается музыки, которую слушают за рулем, рок обошел хип-хоп и занимает второе место вслед за поп-музыкой, отмечают авторы исследования. В ТОП-5 также вошли электронная музыка и альтернативный рок.

Генеральный продюсер «Звука» Сергей Балдин ранее назвал в интервью НСН самых востребованных и перспективных артистов 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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