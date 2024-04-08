Булгаков и «Слово пацана»: Названы самые популярные аудиокниги у водителей

Самой популярной аудиокнигой у российских автомобилистов в 2024 году является произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010», по которому снят нашумевший сериал, сообщили НСН в HiFi-стриминге «Звук».

В ТОП-3 аудиокниг, которыми вдохновляются водители и их пассажиры, также вошли роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и «iPhuck 10» Виктора Пелевина.