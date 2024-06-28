Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле

История создания сериала в фильме будет рассказана продюсерами Федором Бондарчуком и Дмитрием Табарчуком, режиссером и соавтором сценария Жорой Крыжовниковым, автором сценария Андреем Золотаревым. Также своими эмоциями и историями о ходе работы над сериалом поделятся звезды проекта Леон Кемстач, Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд и другие.

Создатели фильма обещают рассказать, как снимались масштабные сцены драк, раскрыть секреты культовых сцен и уделить внимание интересным деталям.

Ранее стало известно, что Крыжовников удостоен 11-й премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую режиссуру и сценарий проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

