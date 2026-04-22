«Никаких блокировок!»: Свинцов объяснил, что «предъявят» Apple за жалобу Telega
В России не будут блокировать продукты Apple из-за жалоб на проблемы у Telega, сказал в эфире НСН Андрей Свинцов, назвав туманной перспективу возвращения российского приложения в App Store.
Жалоба создателей мессенджера Telega в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию Apple может привести к штрафу, который американской корпорации «предъявят» в случае возвращения на российский рынок, объяснил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Создатели российского мессенджера Telega, который позиционируется как «альтернативный клиент» Telegram ранее подали жалобу в ФАС на корпорацию Apple, обвинив ее в злоупотреблении положением. Поводом для этого стало, в частности, удаление приложения из App Store, блокировка аккаунта разработчика и ограничения на запуск Telega на iPhone. Свинцов объяснил, что это не приведет к блокировке каких-то продуктов Apple в России.
«Ни с какими блокировками это связано не будет, у ФАС другие полномочия. Здесь может идти речь исключительно о каких-то финансовых потерях для Apple. Или это будет просто административный штраф, или еще и c компенсация какой-то упущенной выгоды, если создатели Telega докажут финансовые потери, что у них из-за этого остановился или ухудшился бизнес. Apple сейчас особо не взаимодействует с правительством Росси и ведет себя так, как считает нужным. Все решения о штрафах в отношении Google, Apple и многих других компаний имеют накопительный эффект. Это будет накапливаться и в случае, когда через год, два или пять эта компания решит вернуться на рынок РФ, все эти штрафы будут предъявлены, и она будет вынуждена их оплатить», - отметил депутат.
При этом Свинцов назвал «весьма туманной» перспективу восстановления мессенджера Telega в магазине App Store.
Telegram-канал «Код Дурова» ранее сообщил со ссылкой на блогера Сергея Романцева, что установленное на iPhone приложение Telega якобы превращает смартфоны в «кирпичи» при обновлении iOS. В пресс-службе Telega опровергли эту информацию, заявив, что проблема с «кирпичами» не связана с этим приложением, отмечает «Радиоточка НСН».
- «Никаких блокировок!»: Свинцов объяснил, что «предъявят» Apple за жалобу Telega
