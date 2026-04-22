Жалоба создателей мессенджера Telega в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию Apple может привести к штрафу, который американской корпорации «предъявят» в случае возвращения на российский рынок, объяснил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Создатели российского мессенджера Telega, который позиционируется как «альтернативный клиент» Telegram ранее подали жалобу в ФАС на корпорацию Apple, обвинив ее в злоупотреблении положением. Поводом для этого стало, в частности, удаление приложения из App Store, блокировка аккаунта разработчика и ограничения на запуск Telega на iPhone. Свинцов объяснил, что это не приведет к блокировке каких-то продуктов Apple в России.