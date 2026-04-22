Два человека ранены при атаке беспилотников на Белгород
22 апреля 202622:17
В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, ранения произошли после падения обломков сбитого дрона: у женщины зафиксировано осколочное ранение спины, у мужчины — проникающее ранение ноги.
Пострадавших доставляют в городскую больницу №2.
Гладков также отметил, что еще один беспилотник вызвал возгорание хозяйственной постройки на территории частного домовладения, передает «Радиоточка НСН».
