Два человека ранены при атаке беспилотников на Белгород

В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, ранения произошли после падения обломков сбитого дрона: у женщины зафиксировано осколочное ранение спины, у мужчины — проникающее ранение ноги.

Пострадавших доставляют в городскую больницу №2.

Гладков также отметил, что еще один беспилотник вызвал возгорание хозяйственной постройки на территории частного домовладения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры