Проверку книг Остера начали после доклада Бутиной

Поручение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить произведения Григория Остера связано с докладом депутата Госдумы Марии Бутиной, в котором она раскритиковала творчество писателя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Бутина на заседании координационного совета заявила, что книги Остера якобы «разрушают нравственный фундамент ребенка» и содержат деструктивные элементы. В числе таких произведений она назвала «Школу ужасов», «Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда» и «Вредные советы», предложив провести их проверку и при необходимости ограничить распространение.

Источники «Ъ» уточняют, что проверку проведут сотрудники центрального аппарата СК с привлечением экспертиз, включая психолого-лингвистическую. По итогам возможно принятие процессуального решения, в том числе передача материалов в надзорные органы.

В издательстве АСТ заявили, что официальных запросов не получали и подчеркнули, что книги Остера издаются более 30 лет. В Российском книжном союзе также сообщили об отсутствии обращений, а писатель Денис Драгунский отметил, что художественные тексты не следует воспринимать как прямые инструкции к поведению, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ИТАР-ТАСС / Василий Смирнов
