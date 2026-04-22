Проверку книг Остера начали после доклада Бутиной
Поручение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить произведения Григория Остера связано с докладом депутата Госдумы Марии Бутиной, в котором она раскритиковала творчество писателя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Бутина на заседании координационного совета заявила, что книги Остера якобы «разрушают нравственный фундамент ребенка» и содержат деструктивные элементы. В числе таких произведений она назвала «Школу ужасов», «Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда» и «Вредные советы», предложив провести их проверку и при необходимости ограничить распространение.
Источники «Ъ» уточняют, что проверку проведут сотрудники центрального аппарата СК с привлечением экспертиз, включая психолого-лингвистическую. По итогам возможно принятие процессуального решения, в том числе передача материалов в надзорные органы.
В издательстве АСТ заявили, что официальных запросов не получали и подчеркнули, что книги Остера издаются более 30 лет. В Российском книжном союзе также сообщили об отсутствии обращений, а писатель Денис Драгунский отметил, что художественные тексты не следует воспринимать как прямые инструкции к поведению, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Проверку книг Остера начали после доклада Бутиной
- Врач рассказала, как подготовиться к сезону аллергии
- «Никаких блокировок!»: Свинцов объяснил, что «предъявят» Apple за жалобу Telega
- Делягин сравнил санкции ЕС с «детским садом»
- Средства ПВО сбили 10 беспилотников над тремя регионами России
- Дуров сообщил о повестке на старый адрес в России
- «Ешки», Будда и жуки: Диетолог раскрыла страшные и полезные секреты мармелада
- Пропуск таблеток от давления повышает риск инфаркта и инсульта
- В Москве не выявляли случаев клещевого энцефалита
- Российские школьники взяли максимум медалей на олимпиаде по химии