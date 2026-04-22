В Белгороде задержали мужчину в костюме Человека-паука

Сотрудники Росгвардии задержали в Белгороде мужчину, который нарушал общественный порядок, находясь в костюме Человека-паука. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу тревоги и обнаружил человека, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля и использовал нецензурную лексику. В руках у него был предмет, похожий на пистолет.

Позже выяснилось, что это зажигалка в форме оружия, а сам нарушитель — 44-летний местный житель.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства, передает «Радиоточка НСН».

Фото: rosguard.gov.ru
