В Белгороде задержали мужчину в костюме Человека-паука
Сотрудники Росгвардии задержали в Белгороде мужчину, который нарушал общественный порядок, находясь в костюме Человека-паука. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу тревоги и обнаружил человека, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля и использовал нецензурную лексику. В руках у него был предмет, похожий на пистолет.
Позже выяснилось, что это зажигалка в форме оружия, а сам нарушитель — 44-летний местный житель.
Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства, передает «Радиоточка НСН».
