В Кремле оценили перспективы отношений с Венгрией после выборов
Контакты России и Венгрии могут продолжиться, если новое руководство страны сохранит прагматичный подход, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, перспективы взаимодействия зависят от курса властей республики. Он отметил, что при сохранении прагматичной позиции можно ожидать продолжения диалога между странами.
Песков также уточнил, что вопросы поставок нефти по трубопроводу «Дружба» сейчас обсуждаются на корпоративном уровне.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, выступающая против действующего премьера Виктора Орбана, передает «Радиоточка НСН».
