В Кремле оценили перспективы отношений с Венгрией после выборов

Контакты России и Венгрии могут продолжиться, если новое руководство страны сохранит прагматичный подход, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, перспективы взаимодействия зависят от курса властей республики. Он отметил, что при сохранении прагматичной позиции можно ожидать продолжения диалога между странами.

В Венгрии предрекли «случайные» нападения на «Дружбу» от Зеленского

Песков также уточнил, что вопросы поставок нефти по трубопроводу «Дружба» сейчас обсуждаются на корпоративном уровне.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, выступающая против действующего премьера Виктора Орбана, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
