Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для окончательного оформления договоренностей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ИС «Вести».
По его словам, ключевым остается вопрос цели переговоров. Он напомнил, что Путин ранее заявлял о готовности к встрече в любой момент, в том числе в Москве.
Песков подчеркнул, что такая встреча должна быть результативной и иметь конкретный итог.
Он добавил, что переговоры на высшем уровне возможны лишь при наличии уже выработанных решений, которые можно будет финализировать, передает «Радиоточка НСН».
