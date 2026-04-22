Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для окончательного оформления договоренностей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ИС «Вести».

По его словам, ключевым остается вопрос цели переговоров. Он напомнил, что Путин ранее заявлял о готовности к встрече в любой момент, в том числе в Москве.