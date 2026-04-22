Врач рассказала, как подготовиться к сезону аллергии
Аллергикам стоит заранее готовиться к периоду цветения, чтобы снизить симптомы поллиноза, заявила «Ленте.ру» врач-аллерголог Александра Горнак.
Она пояснила, что реакция на пыльцу проявляется слезотечением, заложенностью носа и першением в горле, при этом сроки цветения растений не всегда совпадают с фактическим содержанием пыльцы в воздухе. Поэтому, по ее словам, важно отслеживать уровень ее концентрации.
Наиболее эффективной мерой врач назвала медикаментозную терапию, которую следует подбирать вместе со специалистом и начинать при первых симптомах или появлении аллергена.
В период цветения рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, а также соблюдать бытовые меры — менять одежду после прогулок, умываться и чаще проводить влажную уборку. В межсезонье можно рассмотреть АСИТ-терапию для снижения чувствительности к аллергенам, передает «Радиоточка НСН».
