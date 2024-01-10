Младший сын Алена Делона подал в суд на сестру

Сын актера обвинил сестру в том, что та пользуется слабостью 87-летнего отца и пытается ввести его в заблуждение. По его словам, Анушка «притворяется, что любит отца и беспокоится о его здоровье».

В прошлом году дети Делона написали заявление в полицию на его помощницу Хироми Ролен. Они обвинили сиделку в агрессивном отношении к членам семьи и издевательстве над собакой артиста.

По данным агентства AFP, поданные детьми актера жалобы остались без удовлетворения. Прокуратура коммуны Монтаржи сослалась на отсутствие доказательств, отмечает «Радиоточка НСН».

