Младший сын Алена Делона подал в суд на сестру
Младший сын французского актера и кинорежиссера Алена Делона Ален-Фабьен обратился в суд с иском против своей сестры Анушки, передает BFMTV.
Сын актера обвинил сестру в том, что та пользуется слабостью 87-летнего отца и пытается ввести его в заблуждение. По его словам, Анушка «притворяется, что любит отца и беспокоится о его здоровье».
В прошлом году дети Делона написали заявление в полицию на его помощницу Хироми Ролен. Они обвинили сиделку в агрессивном отношении к членам семьи и издевательстве над собакой артиста.
По данным агентства AFP, поданные детьми актера жалобы остались без удовлетворения. Прокуратура коммуны Монтаржи сослалась на отсутствие доказательств, отмечает «Радиоточка НСН».
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