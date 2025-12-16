После нападения в школе в Одинцове погиб ребенок
Нападение в школе в Одинцовском городском округе совершил один из учеников, в результате погиб ребенок. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.
По данным ведомства, нападавший подросток ударил ножом охранника школы и распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему мальчику. Он скончался.
«Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший был задержан... Он доставляется в следственные органы», - отмечается в сообщении.
Пресс-служба Следственного комитета подтвердила, что в учебном заведении в поселке Горки-2 несовершеннолетний ранил ножом охранника и одного из учеников, ребенок погиб от полученного ранения. После нападения правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.
Ранее СМИ сообщили, что нападавший - 15-летний школьник - ранил трех человек, пишет «Свободная пресса»
