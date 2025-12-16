СМИ: В Одинцове ученик напал с ножом на школьников

Школьник напал с ножом на учеников в школе в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел в Успенской школе в поселке Горки-2. Предварительно, пострадали три ученика. По информации оперативных служб, детей эвакуировали из школы. Позднее стало известно, что нападавшего задержали.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента также был ранен охранник учреждения, по неуточненным данным, он погиб.

Накануне в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал в школе на 29-летнюю учительницу математики, женщину госпитализировали с резанными ранами спины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

