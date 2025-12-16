СМИ: В Одинцове ученик напал с ножом на школьников
Школьник напал с ножом на учеников в школе в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, инцидент произошел в Успенской школе в поселке Горки-2. Предварительно, пострадали три ученика. По информации оперативных служб, детей эвакуировали из школы. Позднее стало известно, что нападавшего задержали.
Как сообщают СМИ, в результате инцидента также был ранен охранник учреждения, по неуточненным данным, он погиб.
Накануне в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал в школе на 29-летнюю учительницу математики, женщину госпитализировали с резанными ранами спины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РСТ заявили, что овербукинг позволяет отелям снижать цены
- После нападения в школе в Одинцове погиб ребенок
- Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики «угрозой России»
- Размещение войск ЕС на Украине назвали бессмысленным без участия США
- СМИ: В Одинцове ученик напал с ножом на школьников
- Индивидуальность в акустике: Максим Фадеев о работе над музыкой к «Авиатору»
- Под Липецком задержали подростков за подготовку диверсии на нефтепроводе «Дружба»
- Сколько заплатят самозанятые за возможность пойти на больничный
- Депутат Свинцов открестился от «продажи» круглых столов в Госдуме
- Над Ленинградской областью сбили шесть БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru