Под Липецком задержали подростков за подготовку диверсии на нефтепроводе «Дружба»

ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратила диверсию на нефтепроводе «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«Пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть-Дружба"», - указали в ФСБ.

По данным силовиков, в октябре в группе по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram фигуранты установили контакт с представителем украинских спецслужб. По заданиям куратора подростки совершали поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры за денежное вознаграждение. Кроме того, они получили координаты тайника с бомбой для подрыва нефтепровода.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к диверсии. Подростков арестовали, проверяются сведения о возможной причастности фигурантов к другим преступлениям.

Ранее ФСБ задержала подростка из Мариуполя, который по указке украинских кураторов поджег вышку оператора связи, напоминает РЕН ТВ.

