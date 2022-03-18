СМИ: Ален Делон решился на эвтаназию

В своих последних интервью Ален Делон уже высказывался, что думает о добровольном уходе из жизни, находя это логичным и естественным.

«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего», - сказал актер.

Ален Делон живет в Швейцарии, где эвтаназия официально разрешена.

В 2019 году Делон, перенесший инсульт, появится на большом экране в фильме Мишеля Денизо «Полное сходство» (Toute ressemblance). Предыдущую свою роль актер сыграл в картине «Астерикс на Олимпийских играх», который вышел в 2008 году.

