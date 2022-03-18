СМИ: Ален Делон решился на эвтаназию
Ален Делон решился на эвтаназию, попросив своего сына помочь ему в этом, пишет французская Le Point.
По данным издания, о желании отца уйти из жизни рассказал сын звезды французского кинематографа - Энтони. В прошлом году к эвтаназии прибегла и супруга Делона Натали, страдавшая онкологическим заболеванием.
В своих последних интервью Ален Делон уже высказывался, что думает о добровольном уходе из жизни, находя это логичным и естественным.
«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего», - сказал актер.
Ален Делон живет в Швейцарии, где эвтаназия официально разрешена.
В 2019 году Делон, перенесший инсульт, появится на большом экране в фильме Мишеля Денизо «Полное сходство» (Toute ressemblance). Предыдущую свою роль актер сыграл в картине «Астерикс на Олимпийских играх», который вышел в 2008 году.
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