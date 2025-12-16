Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики «угрозой России»
16 декабря 202511:00
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо связал плохое состояние экономики своей страны с угрозой со стороны России. Об этом он заявил в беседе с Financial Times.
«Наша экономика в данный момент находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России», - отметил премьер.
По словам Орпо, в Финляндии очень сложная атмосфера. Политик не привел конкретных примеров якобы имевшего место влияния России.
Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил о «животной русофобии» со стороны финской политической элиты, пишет «Свободная пресса».
