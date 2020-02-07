«Миша, не надо дураком себя выставлять!» Соседов об обвинении Муромова в адрес Пугачёвой

Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она пыталась испортить его карьеру. В интервью «Собеседнику» он заявил, что Примадонна была заинтересована в его неудачах на музыкальном поприще. Муромов утверждает, что Пугачёва в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевидению, опасаясь серьезной конкуренции. По словам певца, у нее были люди, работавшие на телевидении, которым она платила деньги, чтобы его не показывали. По мнению Муромова, таким образом Народная артистка СССР убрала не одного исполнителя.

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН отметил, что верить таким обвинениям абсолютно нельзя.

«Все эти разговоры идут уже давно, однако она не могла чрезмерно влиять. Тем более, не понятно, как он мог перейти ей дорогу.