«Миша, не надо дураком себя выставлять!» Соседов об обвинении Муромова в адрес Пугачёвой
Музыкальный критик прокомментировал НСН заявление певца о том, что Примадонна ломала его карьеру
Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она пыталась испортить его карьеру. В интервью «Собеседнику» он заявил, что Примадонна была заинтересована в его неудачах на музыкальном поприще. Муромов утверждает, что Пугачёва в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевидению, опасаясь серьезной конкуренции. По словам певца, у нее были люди, работавшие на телевидении, которым она платила деньги, чтобы его не показывали. По мнению Муромова, таким образом Народная артистка СССР убрала не одного исполнителя.
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН отметил, что верить таким обвинениям абсолютно нельзя.
«Все эти разговоры идут уже давно, однако она не могла чрезмерно влиять. Тем более, не понятно, как он мог перейти ей дорогу.
Не понятно, как Муромов мог перейти ей дорогу
У неё был в то время такой несусветный успех, который, может быть, ещё имел Муслим Магомаев. Хотя, нельзя сказать, что у Муромова был слабый успех. У него было три больших хита: «Яблоки на снегу», «Странная женщина» и «Ариадна». Первая песня, конечно, была самым раскрученным хитом. «Яблоки» звучали везде – на телевидении, по радио. Сказать, что их закрывали, мешали, это смешно. Композиция звучала из каждого утюга довольно долго. Вряд ли Пугачева, если бы имела такое влияние, чтобы закрыть песню, так долго терпела бы это. Наверное, она сразу бы прикрыла лавочку. Но я вообще не верю, что у Пугачёвой были такие возможности. Были какие-то ещё песни у Муромова, издавались пластинки, но другие композиции не были столь яркими, как эти три хита», - отметил собеседник НСН.
Сергей Соседов не исключает, что Пугачёва могла хотеть кого-то «поприжать» на эстраде, но окончательное решение, в любом случае, было не за ней.
«Она не имела должности председателя Гостелерадио или генерального продюсера телеканала, чтобы иметь для этого полномочия. Единственно, я могу поверить, что она могла по дружбе что-то Эрнсту сказать или другому руководителю какого-то канала.
Пугачёва могла по дружбе что-то Эрнсту сказать
Например, поставить условием своего участия в «Голубом огоньке», чтобы в нём не было такого-то исполнителя. Однако в этом случае ответственность надо возлагать на руководителя этого канала. Получается, он поступал малодушно. Можно сказать то, что считаешь нужным, но это не значит, что с твоё пожелание будет принято в расчёт».
Музыкальный критик также вспомнил историю, свидетелем который был сам, подтверждающую необоснованность претензий со стороны Михаила Муромова:
«Муромов как-то утверждал, я это сам слышал, что Пугачёва перекрыла ему дорогу на концерт в 1986 году на Певческом поле в Таллине. Это был известный концерт под названием «Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!», посвящённый Играм доброй воли. Одноимённую композицию записала целая группа звёздных исполнителей. Это был очень большой концерт, его показали по телевидению.
Там должен был также, якобы, выступать Михаил Муромов, но его вычеркнули, как будто, по велению Пугачёвой. Однако сама она в этом концерте не пела. В то время Гостелерадио возглавлял Александр Аксёнов, сменивший на этом посту «великого и ужасного» Лапина. Однако по мощи сменщик не уступал предшественнику. Пугачёва, даже если бы очень хотела, никак не могла повлиять на этого чиновника.
«Миш, не надо ерунду рассказывать, совсем дураком себя выставлять!»
Она его и знать-то особенно не знала, чтобы говорить: «уберите Муромова, хотя я не участвую в концерте». Это просто смешно, хотя я своими ушами слышал, как Муромов об этом рассказывал на полном серьёзе. Мне хотелось сказать ему: «Миш, не надо ерунду рассказывать, совсем дураком себя выставлять!». Это ещё было только начало перестройки, она точно не имела влияния. Кстати, как раз в том году вырезали из «Новогоднего огонька» её песню «Крысолов» Пугачёва не была всемогущей.
Сергей Соседов также высказал свои собственные претензии в адрес Аллы Пугачёвой.
«Говорить, что было засилье Пугачёвой – неправда! Даже в перестроечный период она выступала по телевидению очень мало, поклонники ждали её появления по полгода. Это не Киркоров, Басков, Лазарев, которые сейчас оккупировали весь эфир. У меня, как её поклонника, претензия к Пугачёвой: почему она так редко выступала по телевидению в 80-ые годы?
Она к своим поклонникам относилась пренебрежительно
Если она сама дозировала свои появления, значит, она не понимала своего значения. Получается, она к своим поклонникам относилась пренебрежительно, если позволяла себе столь редкие выходы в эфир», - заключил музыкальный критик.
В этом году Михаилу Муромову исполняется 70 лет. Он по-прежнему не женат, при этом в интервью журналистам он рассказал о насыщенной личной жизни. «У меня любовь есть всегда: порой ее даже слишком много! Что поделать: такой организм», – признался певец. По словам Муромова, возраст его «девушек» – от 20 до 70 лет».
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