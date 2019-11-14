Легоставев: Пугачева в Минске заработала не так уж много!

Илья Легостаев : «На мой взгляд, нужно открыть стриминговый сервис, на котором будут собраны все цензурированные моменты из шоу, которые были сделаны в 90-х годах. Уверен, это будет хит», - заверил Илья Легостаев в эфире НСН .

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал сборник всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» без серии с голосом Майкла Джексона. В первом эпизоде третьего сезона «Совершенно безумный папа», вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем.

Илья Легостаев : «У меня есть серьезные подозрения, что после этого сообщения симптомы депрессии и тревоги появились у всех производителей антидепрессантов», - подчеркнул он, общаясь с НСН .

Ученые нашли простой способ борьбы с депрессией. Специалисты из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны в кратчайшие сроки облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Илья Легостаев : «Вот так на наших глазах новости становятся горячими и в прямом и в переносном смысле слова», - сыронизировал он, беседуя с НСН .

Гонконгские демонстранты стали размещать видео и информацию о протестах на крупном порносайте PornHub. Переход демонстрантов с других социальных сетей на порносайт произошел после того, как Twitter, Facebook и YouTube стали удалять аккаунты и записи с подобными сведениями.

Илья Легостаев : «На мой взгляд, тут осталось только понять, что означает формулировка «культурная жизнь страны». Уверен, мы узнаем об этом в ближайшее время», - отметил он, обсуждая заявление главы Минкульта с НСН .

Илья Легостаев : «На самом деле, если поделить эту сумму на толпу, собравшуюся на арене, которая испытала двухчасовой прилив радости, то получается, что Алла Борисовна взяла за свои услуги не так уж и дорого», - заявил он НСН .

На единственном выступлении в Минске 2 ноября певица Алла Пугачева заработала около 250 тысяч евро (17,6 миллиона рублей). Об этом сообщают российские СМИ.

Илья Легостаев : «На второе место я бы поставил кладоискателей – неудачников. Это пассажиры, которые внезапно останавливаются перед турникетом в поисках транспортной карты, а найдя карту понимают, что на ней нет денег», - предположил он в разговоре с НСН

В интернете появился рейтинг типов пaссaжиров столичной подземки, которые вызывают наибольшее раздражение. Первыми из них стaли так называемые «клaдоискaтели» — люди, которые внезaпно остaнaвливaются перед турникетом в поискaх трaнспортной кaрты.

Илья Легостаев : «Думаю, это самая трагическая новость сегодняшнего дня и она не требует никакого комментария», - сказал Илья Легостаев, общаясь с НСН .

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.