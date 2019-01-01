«Устроили балаган!». Пригожин обрушился на критиков заезда Пугачёвой на перрон

В СМИ продолжает набирать обороты скандал вокруг проезда Аллы Пугачёвой по перрону Рижского вокзала на автомобиле. Опубликованные в сети фото и видео прибытия певицы к вагону поезда дальнего следования Москва-Рига на автомобиле Maybach вызвали недовольство некоторых пользователей.

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД отметили, что автомобиль проехал по второй (технической) платформе и, соответственно, не помешал никому из пассажиров. Тем не менее, там пообещали провести проверку, так как подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника.

В эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин удивился общественному резонансу, который вызвал проезд Пугачёвой на автомобиле по платформе Рижского вокзала.

«Почему у нас стали девальвировать человеческую личность? Алла Пугачева – это личность планетарного масштаба. Неужели она не заслужила на перрон заезжать? Устроили из этого балаган, кипишь, хейтеры какие-то. Что плохого, что Аллу Пугачеву привезли к перрону и довели до вагона? Что в этом плохого? Это было в Советском Союзе, это было в современной России. Всегда так со звездами. Я честно не вижу в этом никакой проблемы, которую сейчас устроили. Идет постоянная травля публичных людей», — возмутился продюсер.