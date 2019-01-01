«Устроили балаган!». Пригожин обрушился на критиков заезда Пугачёвой на перрон
Продюсер заявил в эфире НСН, что народная артистка имеет право пользоваться даже самыми закрытыми ресурсами.
В СМИ продолжает набирать обороты скандал вокруг проезда Аллы Пугачёвой по перрону Рижского вокзала на автомобиле. Опубликованные в сети фото и видео прибытия певицы к вагону поезда дальнего следования Москва-Рига на автомобиле Maybach вызвали недовольство некоторых пользователей.
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД отметили, что автомобиль проехал по второй (технической) платформе и, соответственно, не помешал никому из пассажиров. Тем не менее, там пообещали провести проверку, так как подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника.
В эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин удивился общественному резонансу, который вызвал проезд Пугачёвой на автомобиле по платформе Рижского вокзала.
«Почему у нас стали девальвировать человеческую личность? Алла Пугачева – это личность планетарного масштаба. Неужели она не заслужила на перрон заезжать? Устроили из этого балаган, кипишь, хейтеры какие-то. Что плохого, что Аллу Пугачеву привезли к перрону и довели до вагона? Что в этом плохого? Это было в Советском Союзе, это было в современной России. Всегда так со звездами. Я честно не вижу в этом никакой проблемы, которую сейчас устроили. Идет постоянная травля публичных людей», — возмутился продюсер.
Собеседник НСН добавил, что российские звезды и так живут как нищие по сравнению с западными коллегами, и процитировал своего коллегу Виктора Дробыша, который сказал, что артисты российского шоу-бизнеса «просто печенюшки с могил кушают».
«Мало того, что лишили возможности зарабатывать большие деньги в Советском Союзе, она что, не может, уже выйдя на пенсию, пользоваться какими-то благами? Ради чего мы вообще все это делаем? Ради чего живем? Ради чего родители ваши слушали, воспитывались на ее песнях? Нельзя же быть альтруистами. Я понимаю, депутаты Госдумы и так далее, но артист всегда стоял на особом постаменте. В этом весь смысл. Если она идет в толпе, она может не успеть на поезд, пока с кем-то сфотографируется, пока будут отвлекать, пока будут пальцем тыкать. Она все равно избранная, как ни крути. Она — Пугачёва, этим все сказано. Сколько поколений выросло на ее песнях, на ее творчестве, на ней самой! Я считаю, что она имеет полное право пользоваться даже самыми закрытыми ресурсами, которые только есть. Она же не хамит, она никого не раздавила, никому не помешала», — подчеркнул Пригожин.
Ранее в СМИ появились сообщения о конфликте между Аллой Пугачёвой и её дочерью Кристиной Орбакайте. В своем аккаунте в Instagram Орбакайте опровергла такие новости, назвав их происками желтой прессы.
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