Минобороны утвердило Лазарева на должность главного режиссера Театра Российской Армии

Народный артист Александр Лазарев назначен главным режиссером Театра Российской Армии, сообщили в Минобороны России.

Народный артист Лазарев заявил, что режиссер Богомолов издевался над актерами

С 2020 года должность главного режиссера театра была вакантна. С 1995 по 2020 годы этот пост занимал Борис Морозов.

В конце сентября Лазарев заявил, что режиссер Константин Богомолов издевается над актерами, так как его задача – «перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста», напоминает RT. После этого ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ему «стыдно за Лазарева, что он так через СМИ выясняет отношения с режиссером. Для актера это последнее дело».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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