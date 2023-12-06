Минобороны утвердило Лазарева на должность главного режиссера Театра Российской Армии

С 2020 года должность главного режиссера театра была вакантна. С 1995 по 2020 годы этот пост занимал Борис Морозов.

В конце сентября Лазарев заявил, что режиссер Константин Богомолов издевается над актерами, так как его задача – «перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста», напоминает RT. После этого ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ему «стыдно за Лазарева, что он так через СМИ выясняет отношения с режиссером. Для актера это последнее дело».

