«Стыдно за Лазарева!»: Заславский не поверил в «издевательства» Богомолова
Театральный критик Григорий Заславский заявил в эфире НСН, что не слышал ни одной жалобы от выдающихся актеров на режиссера Богомолова.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский признался НСН, что не слышал ни одной жалобы от выдающихся актеров на «издевательства» режиссера Константина Богомолова.
Ранее актер Александр Лазарев заявил, что режиссер Константин Богомолов издевается над актерами, так как его задача – «перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста». Он отметил, что не знает Богомолова лично, но может судить по тому, что режиссер делал в театре «Ленком». Богомолов поставил на сцене «Ленкома» два спектакля: «Борис Годунов» и «Князь». Заславский упрекнул Лазарева в «выяснении отношений» через СМИ.
«Режиссер в принципе должен выжать из артиста все возможное, артист в таком случаем счастлив. Александр Лазарев неплохой актер, но все-таки не выдающийся. А выдающийся актер «Ленкома» Александр Збруев, например, с удовольствием работал с Богомоловым, даже был его защитником, что иногда вызывало у меня восхищенное недоумение. Я ему как артисту и человеку с безупречным вкусом точно доверяю больше, чем замечательному, но уступающему ему Лазареву. Я не знаю, что он подразумевает. Мне стыдно за Лазарева, что он так через СМИ выясняет отношения с режиссером. Для актера это последнее дело», - отметил он.
Заславский добавил, что считает Богомолова одним из самых интересных современных авторов. При этом некоторые постановки режиссера он назвал спорными.
«Я не слышал ни одной жалобы на Богомолова, хотя знаю много выдающихся актеров, которые с ним работали, включая Олега Табакова. Он один из самых интересных сегодняшних режиссеров, хотя мне далеко не все его спектакли нравятся. Я написал несколько отрицательных рецензий на его спектакли, но это не отменяет того, что он один из самых интересных режиссеров, он думает о звучании слова на сцене, о сегодняшней актерской технике и так далее», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов объяснил свой отказ от съёмок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия». По его словам, причиной стала неприязнь, которую он испытывает к Константину Богомолову. Артист подчеркнул, что не желает стоять рядом с этим человеком «даже в титрах», передает «Радиоточка НСН».
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