Минкульт предлагает увеличить государственное финансирование музеев

Министерство культуры РФ считает необходимым увеличить государственное финансирование центральных музеев. Такая поддержка обеспечит их стабильную работу, заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры Алла Манилова. Как передаёт ТАСС, по её словам, в результате проведённого анализа выяснилось, что часть центральных учреждений культуры на 50% были зависимы от иностранных посетителей. В последние годы они лишились потока туристов из-за пандемии коронавируса, а сейчас эта изоляция продолжится, сказала замминистра.

Манилова подчеркнула, что музеи, которые находятся в глубинке застрахованы и стабильность их работы гарантирована государством. Вместе с тем, центральные музеи нужно поддержать финансированием на уровне 60%. По аналогичной схеме, по словам замминистра, поддерживается и деятельность театров, которые в случае отсутствия государственных финансовых вложений становятся уязвимыми.