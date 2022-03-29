Минкульт предлагает увеличить государственное финансирование музеев

Министерство культуры РФ считает необходимым увеличить государственное финансирование центральных музеев. Такая поддержка обеспечит их стабильную работу, заявила статс-секретарь – заместитель министра культуры Алла Манилова. Как передаёт ТАСС, по её словам, в результате проведённого анализа выяснилось, что часть центральных учреждений культуры на 50% были зависимы от иностранных посетителей. В последние годы они лишились потока туристов из-за пандемии коронавируса, а сейчас эта изоляция продолжится, сказала замминистра.

Манилова подчеркнула, что музеи, которые находятся в глубинке застрахованы и стабильность их работы гарантирована государством. Вместе с тем, центральные музеи нужно поддержать финансированием на уровне 60%. По аналогичной схеме, по словам замминистра, поддерживается и деятельность театров, которые в случае отсутствия государственных финансовых вложений становятся уязвимыми.

В России отменили премьеру фильма «Ампир V»

Выступая на заседании комитета Госдумы по культуре, статс-секретарь профильного ведомства напомнила, что финансирование муниципальных музеев с 2022 года включено в национальный проект «Культура». В рамках проекта в этом году музеи получат деньги на полное переоснащение, а в следующем году смогут провести капитальный ремонт и реновации. По данным Маниловой, программа переоснащения затронет 400 музеев, капремонт предстоит провести более чем в 100 музеях.

В феврале Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Как сообщила пресс-служба ведомства, свернуть общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям пришлось после критики сообщества.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеМинистерство КультурыМузеи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры