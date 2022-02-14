Минкультуры свернуло общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям
Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институт наследия). Как сообщила пресс-служба ведомства, свернуть общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям пришлось после критики сообщества.
«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - пояснили в ведомстве ТАСС.
Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов в январе. Уточняется, что в ходе общественного обсуждения к тексту документа поступило 1479 отзывов. "За" документ проголосовало 100 760 пользователей портала, а "против" – 78 928.
Ранее в Минкультуры России с критикой проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей обратились ведущие деятели культуры страны.
Так, в письме российских кинематографистов на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой отмечается, что принятие проекта в предлагаемом варианте может навредить культуре. Предусмотренный в документе избыточный контроль на основе формальных признаков, по мнению кинематографистов, грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов, потерей интереса зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа.
«Данный документ в нынешней форме не кажется нам полезным инструментом защиты названных ценностей, культуры и исторической памяти. Мы думаем, он может только навредить», - говорится в письме.
Обращение подписали более 30 российских режиссеров и продюсеров, среди них Александр Сокуров, Владимир Хотиненко, Андрей и Авдотья Смирновы, Павел Лунгин, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Алексей Герман-младший, Федор Бондарчук и другие.
Ранее глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин выступил с критикой по проекту документа. Обращение подписали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков.
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