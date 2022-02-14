Минкультуры свернуло общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям

Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институт наследия). Как сообщила пресс-служба ведомства, свернуть общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям пришлось после критики сообщества.

«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - пояснили в ведомстве ТАСС.

Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов в январе. Уточняется, что в ходе общественного обсуждения к тексту документа поступило 1479 отзывов. "За" документ проголосовало 100 760 пользователей портала, а "против" – 78 928.

Ранее в Минкультуры России с критикой проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей обратились ведущие деятели культуры страны.

Так, в письме российских кинематографистов на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой отмечается, что принятие проекта в предлагаемом варианте может навредить культуре. Предусмотренный в документе избыточный контроль на основе формальных признаков, по мнению кинематографистов, грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов, потерей интереса зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа.