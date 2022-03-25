В России отменили премьеру фильма «Ампир V»

Премьеру фильма «Ампир V», снятого по роману Виктора Пелевина, перенесли, сообщает пресс-служба компании «Вольга»

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Изначально, премьера была запланирована на 31 марта, новую дату объявят позднее.

По данным источников, на которые ссылается «Бюллетень кинопрокатчика», Минкультуры РФ не выдало фильму прокатное удостоверение.

Отметим, что одну из главных ролей в фильме сыграл рэпер Оксимирон, который выступил против спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в нынешней ситуации необходимо сократить количество развлекательных передач на российских телеканалах.

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