Милонов заявил, что российской культуре с отъездом Инстасамки станет только легче
Российской культуре с отъездом исполнительницы Инстасамка (Дарья Зотеева) станет только легче, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он вспомнил старую русскую поговорку про кобылу и воз. «Перефразирую: нашей культуре с ее отъездом станет только легче», - заявил парламентарий. Он указал, что привлекать к любому сотрудничеству таких «случайных попутчиков» вредно, глупо и бессмысленно. «Позорно, что она вообще с чем-то ассоциировалась и продвигала национальные продукты», - отметил Милонов.
Современные технологии позволяют российским исполнителям стать звездами и в США, допустив развитие карьеры Инстасамки за пределами России, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
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