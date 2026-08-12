Он вспомнил старую русскую поговорку про кобылу и воз. «Перефразирую: нашей культуре с ее отъездом станет только легче», - заявил парламентарий. Он указал, что привлекать к любому сотрудничеству таких «случайных попутчиков» вредно, глупо и бессмысленно. «Позорно, что она вообще с чем-то ассоциировалась и продвигала национальные продукты», - отметил Милонов.

Современные технологии позволяют российским исполнителям стать звездами и в США, допустив развитие карьеры Инстасамки за пределами России, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

