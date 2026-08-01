СМИ: Украина могла активизировать работу по созданию «грязной» бомбы
На единственном украинском урановом руднике в Желтых Водах Днепропетровской области зафиксировано ускорение работ, что может указывать на подготовку материалов для «грязной» бомбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на хакерскую группировку Earthimpact, которой удалось получить доступ к внутренним документам предприятия.
Согласно утечке данных, рудник на регулярной основе заказывал техническое обследование и проверку герметичности закрытых источников излучения, содержащих такие радионуклиды, как цезий, плутоний, стронций и иттрий. Хакеры отметили, что участившиеся факты загрязнения территории напрямую связаны с общей спешкой и грубыми нарушениями правил безопасности на объекте.
Физик-ядерщик Виктор Викторов предположил две возможные причины происходящего. По его словам, Украина может либо готовить увеличенные объемы урана для продажи европейским странам на фоне отказа от российского атомного топлива, либо целенаправленно накапливать радиоактивную пыль для создания «грязной» бомбы.
Служба внешней разведки РФ ранее заявила, что европейские партнеры Киева рассчитывают, что наличие у Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы позволит ей претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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