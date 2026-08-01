СМИ: Украина могла активизировать работу по созданию «грязной» бомбы

На единственном украинском урановом руднике в Желтых Водах Днепропетровской области зафиксировано ускорение работ, что может указывать на подготовку материалов для «грязной» бомбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на хакерскую группировку Earthimpact, которой удалось получить доступ к внутренним документам предприятия.

Согласно утечке данных, рудник на регулярной основе заказывал техническое обследование и проверку герметичности закрытых источников излучения, содержащих такие радионуклиды, как цезий, плутоний, стронций и иттрий. Хакеры отметили, что участившиеся факты загрязнения территории напрямую связаны с общей спешкой и грубыми нарушениями правил безопасности на объекте.