Путин прилетел в Южно-Сахалинск для участия в учениях ТОФ
Президент России Владимир Путин прилетел в Южно-Сахалинск, сообщается на сайте в Кремля.
Глава государства примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. У трапа самолета российского лидера встретил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. До этого Путин 10-11 августа находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области.
В последний раз Сахалинскую область президент РФ посещал в 2013 году.
Учения по обороне дальневосточных рубежей начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. В них принимают участие около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, свыше 13 тысяч военнослужащих. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана.
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