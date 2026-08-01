Трамп выразил признательность Москве за решение отпустить американца Гилмана

Об этом он заявил в соцсети Truth Social. «После моего разговора с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его (Гилмана) во многом по гуманитарным соображениям. Мы признательны за это решение», - заявил президент США.

Госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х также поблагодарил Москву за работу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в рамках освобождения Гилмана.

Гилман был освобождён по состоянию здоровья и спецрейсом отправлен в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

