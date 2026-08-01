Трамп выразил признательность Москве за решение отпустить американца Гилмана
Американский лидер Дональд Трамп выразил признательность российскому руководству за решение отпустить осужденного в России американца Роберта Гилмана.
Об этом он заявил в соцсети Truth Social. «После моего разговора с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его (Гилмана) во многом по гуманитарным соображениям. Мы признательны за это решение», - заявил президент США.
Госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х также поблагодарил Москву за работу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в рамках освобождения Гилмана.
Гилман был освобождён по состоянию здоровья и спецрейсом отправлен в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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