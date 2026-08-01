Влетевший в многоэтажку на Lamborghini сын миллиардера ездил со скоростью 200 км/ч

Ранее машина влетела в многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Ей управлял сын миллиардера Давид Алтушкин. После ДТП он удалил в одной из соцсетей все видео, как разъезжает на фиолетовом спорткаре. Большую часть времени Lamborghini передвигалась по городу в сопровождении охраны РМК — чёрных «Мерседесов» или китайских «Танков».

Судя по видео и комментариям в соцсетях, ребёнок миллиардера ездил по региону со скоростью за 200 км/час. В городе и по трассе всегда передвигался в сопровождении внедорожников.

В 2026 году Давид Алтушкин занимается собственным бизнесом в сфере автозаправок. Он является владельцем ООО «Оил-Лаб» и запустил в Екатеринбурге АЗС Oillab by RCC с кафе.

В результате аварии пострадали три человека, включая самого Давида Алтушкина, который получил травму головы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

