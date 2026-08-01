Влетевший в многоэтажку на Lamborghini сын миллиардера ездил со скоростью 200 км/ч
На Lamborghini, который зарегистрирован на миллиардера, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, числится 16 штрафов за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее машина влетела в многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Ей управлял сын миллиардера Давид Алтушкин. После ДТП он удалил в одной из соцсетей все видео, как разъезжает на фиолетовом спорткаре. Большую часть времени Lamborghini передвигалась по городу в сопровождении охраны РМК — чёрных «Мерседесов» или китайских «Танков».
Судя по видео и комментариям в соцсетях, ребёнок миллиардера ездил по региону со скоростью за 200 км/час. В городе и по трассе всегда передвигался в сопровождении внедорожников.
В 2026 году Давид Алтушкин занимается собственным бизнесом в сфере автозаправок. Он является владельцем ООО «Оил-Лаб» и запустил в Екатеринбурге АЗС Oillab by RCC с кафе.
В результате аварии пострадали три человека, включая самого Давида Алтушкина, который получил травму головы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Влетевший в многоэтажку на Lamborghini сын миллиардера ездил со скоростью 200 км/ч
- СМИ: Украина могла активизировать работу по созданию «грязной» бомбы
- В Дании скульптуру Путина испортили спустя несколько часов после установки
- Wildberries продлила меры поддержки продавцов до 2027 года
- Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес
- Экс-главу продуправления Минобороны обвинили в хищении 700 млн рублей
- Минпромторг назвал причины для повышения пошлин на шины из Китая
- Производство обуви в РФ сократилось более чем на 12% за полгода
- Более одного миллиона россиян записались на электронное голосование
- Собянин: Московские цифровые сервисы упростили уход за животными