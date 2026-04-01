Миллионные гонорары: Как уберечь детей-актеров от больших денег
Есть своя специфика работы в кино с юными актерами, однако все известные дети, как правило, большие профессионалы, заявил НСН Андрей Золотарев.
Сценарист Андрей Золотарев заявил НСН, что ответственность за огромные гонорары детям-актеров всегда лежит на плечах их родителей.
Трое юных актёров, утверждённых на главные роли в телевизионной адаптации «Гарри Поттера», получат за первый сезон по 740 тысяч долларов каждый, пишет The Sun. Издание называет эту сумму «головокружительной» для детей, которые ещё даже не достигли подросткового возраста. Золотарев рассказал, что кинокомпания заключает договор не с самим ребенком, а его представителем - родителями или агентом.
«Специфика работы с детьми есть, но я не могу сказать, что продюсеры специально оберегают их от больших денег. Если они это делают, то, скорее, в свою пользу. Задача уберечь ребенка от больших денег лежит на родителях. А так я не считаю, что нужно их как-то специально оберегать. Когда мы говорим про контракт с ребенком, то там есть некие официальные представители: родители или агент. Так что обычно продюсер взаимодействует с этим взрослым человеком, и такой договор ничем не отличается от других кроме того, что существуют социальные законодательные ограничения. Понятно, что мы не можем ребенка использовать так, как используем взрослого актера», - рассказал он.
В России тоже есть ряд актеров детей, которые уже стали довольно популярны. Среди них, например, 16-летняя Анна Пересильд («Алиса в стране чудес»), 16-летняя Милана Хаметова («Не одна дома») и 15-летняя Виталия Корниенко (Папины дочки. Новые»). Сценарист раскрыл, почему юных звезд в российской индустрии можно «пересчитать по пальцам».
«Я точно знаю, что когда идет речь об актерах-детях, то у нас существенно сужается круг. Эта «узкая горловина» связана с тем, что всегда удобнее взять кого-то, кто у тебя ближе лежит, то есть вот кто-то уже отыграл, отработал, можем его и взять. Во многом, все упирается в сроки, чтобы как можно скорее найти надежного артиста. Пересильд, Хаметова, Корниенко – это все очень талантливые актрисы, наверно, с ними рядом мог бы быть еще другой десяток ребят. Те ребята, которых я видел на площадке, очень профессиональные. Я не видел молодых непрофессионалов», - рассказал он.
Виталия Корниенко и Андрей Золотарев вместе работали над такими картинами, как «Буратино» и «Лед 3».
Ранее Корниенко рассказала НСН, как проходили съемки в «Буратино», где она впервые сыграла мальчишку, и каким получился известный сказочный герой в ее образе.
Горячие новости
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА