В России тоже есть ряд актеров детей, которые уже стали довольно популярны. Среди них, например, 16-летняя Анна Пересильд («Алиса в стране чудес»), 16-летняя Милана Хаметова («Не одна дома») и 15-летняя Виталия Корниенко (Папины дочки. Новые»). Сценарист раскрыл, почему юных звезд в российской индустрии можно «пересчитать по пальцам».

«Я точно знаю, что когда идет речь об актерах-детях, то у нас существенно сужается круг. Эта «узкая горловина» связана с тем, что всегда удобнее взять кого-то, кто у тебя ближе лежит, то есть вот кто-то уже отыграл, отработал, можем его и взять. Во многом, все упирается в сроки, чтобы как можно скорее найти надежного артиста. Пересильд, Хаметова, Корниенко – это все очень талантливые актрисы, наверно, с ними рядом мог бы быть еще другой десяток ребят. Те ребята, которых я видел на площадке, очень профессиональные. Я не видел молодых непрофессионалов», - рассказал он.

Виталия Корниенко и Андрей Золотарев вместе работали над такими картинами, как «Буратино» и «Лед 3».

Ранее Корниенко рассказала НСН, как проходили съемки в «Буратино», где она впервые сыграла мальчишку, и каким получился известный сказочный герой в ее образе.

