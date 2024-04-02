Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал режиссер Фридрикссон
Режиссер, сценарист и продюсер из Исландии Фридрик Тор Фридрикссон стал председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля 2024 года. О таком решении сообщил председатель отборочной комиссии кинофорума Иван Кудрявцев.
Фридрикссон – основатель самой заметной продюсерской компании своей страны - Исландской кинокорпорации. Он также выступает традиционным партнёром студии Zentropa Ларса фон Триера и American Zoetrope Фрэнсиса Форда Копполы. Фильм исландского мастера «Дети природы» был номинирован на «Оскар».
В состав жюри основного конкурса также вошли российский режиссер и сценарист Игорь Волошин, артистка Елена Лядова и режиссер из Турции Хусейн Карабей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ММКФ состоится в российской столице с 19 по 26 апреля.
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