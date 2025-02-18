«Микки-17» на Берлинском кинофествиале: Маск и Трамп против инопланетных гусениц
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает о главной премьере Берлинале.
Показ блокбастера «Микки 17» на Берлинале посетил звездный десант из Голливуда - режиссер фильма Пон Джун-хо, исполнивший главную роль Роберт Паттинсон, а также его коллеги Тони Колетт, Стивен Ян, Наоми Аки. Жаль, не приехал голливудский тяжеловес Марк Руффало, сыгравший тут пародию одновременно на Дональда Трампа и Илона Маска.
«Микки 17» снят по бестселлеру Эдварда Эштона, это фантастика о человечестве, которое колонизирует космос. На Земле, впрочем, всех проблем не решили, более того - испортили и загадили ее еще сильнее. И вот молодой человек по имени Микки Барнс, решив сбежать от бедности и неустроенности, завербовался в экспедицию на планету, населенную огромными гусеницами. Там Микки стал постоянным подопытным для испытания различных препаратов, он ест изготовленную на месте экспериментальную еду, дышит местным воздухом и отправляется на самые опасные вылазки. Каждый раз он погибает, часто в муках, далее его клонируют, клон снова рискует на очередном эксперименте или в походе, снова умирает, на свет появляется новый клон. Это продлилось до тех пор, пока Микки 17 случайно не выжил, а когда явился на базу, то обнаружил там уже изготовленного Микки 18. Узнай об этом власти, одного из Микки убили бы — по правилам двух экземпляров человека одновременно существовать не должно. Им придется не только обманывать начальство, но и договариваться с горячей колонисткой, с которой у Микки и всех его клонов любовь, а также что-то решать с гусеницами.
Сыгравший главную роль Роберт Паттинсон давно уже не просто красавчик из франшизы «Сумерки». Он активно выбирался из тени вампира Эдварда Каллена, работал и в больших голливудских проектах: например был Бэтменом у Мэтта Ривза, а также снимался в «Доводе» Кристофера Нолана. Но появлялся и у звезд артхауса — у Клэр Дени, Антона Корбейна, Дэвида Кроненберга, Роберта Эггерса. В вестерне «Девица» братьев Зелнер он продемонстрировал и таланты комического актера. И вот блеснул в фильме одновременно смешном и яростном: западная пресса уже называет эту роль самой яркой и смелой в его карьере. Ведь он успешно сыграл сразу троих — оригинального глуповатого Микки Барнса, душевного и романтичного клона под номером 17, и резкого и отчаянного номера 18.
Впрочем, львиную долю внимания оттягивает на себя другая звезда «Микки 17», Марк Руффало, обладатель премий «Золотой Глобус» и «Эмми», игравший Халка в cупергеройских фильмах Marvel, известный голливудский демократ и политический активист. Его персонаж — лидер колонистов Маршалл, мечтающий возглавить крестовый поход против гусениц, смесь нарцисса и демагога, манерами и риторикой напоминающий сразу и Илона Маска, и Дональда Трампа. Работа над фильмом шла два года. Но он выходит на экраны сейчас, когда Трамп стал президентом США, а Маск приобрел колоссальное политическое влияние. А ведь он известен еще и тем, что продвигает идею колонизации планет солнечной системы. Но важная идея фильма еще и в том, что будущее космических колонистов не так уж и далеко. То, что происходит в кадре, кажется абсурдом, но подобное будущее может наступить быстрее, чем нам кажется. Для многих романтика межпланетных путешествий станет возможностью сбежать от земных проблем, но и на других планетах земляне построят все то же проблемное общество, так что любой такого рода побег от реальности обернется иллюзией.
Режиссер фильма Пон Джун-хо — обладатель трех премий «Оскар». Все его корейские фильмы были коммерчески успешными. А «Паразиты» стали самым кассовым южнокорейским фильмом всех времен, впервые в истории национального кино получившим «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, первым южнокорейским фильмом, который был номинирован на «Оскар», и в итоге первым неанглоязычным обладателем статуэтки американской киноакадемии в главной номинации «Лучший фильм». С англоязычными фильмами Пон Джун-хо дело обстоит сложнее. «Сквозь снег», антиутопия с такими звездами, как Крис Эванс, Тильда Суинтон, Эд Харрис, Октавия Спенсер и Джон Херт, при бюджете почти в 40 млн долларов в прокате с трудом собрала около 87 млн (превышение производственного бюджета достижением не считается, ведь после отчислений кинотеатрам и маркетологам прибыли не остается ). Тогда как «Окча», экологическая сказка для Netflix, в прокате вообще провалилась — при бюджете в 50 млн долларов в кинотеатрах фильм собрал всего чуть больше 2 млн. «Микки 17», снятый за 150 млн долларов, в мировой прокат начнет выходит с конца февраля. Появится ли он на российских экранах, пока не ясно.
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