«Микки-17» на Берлинском кинофествиале: Маск и Трамп против инопланетных гусениц

«Микки 17» снят по бестселлеру Эдварда Эштона, это фантастика о человечестве, которое колонизирует космос. На Земле, впрочем, всех проблем не решили, более того - испортили и загадили ее еще сильнее. И вот молодой человек по имени Микки Барнс, решив сбежать от бедности и неустроенности, завербовался в экспедицию на планету, населенную огромными гусеницами. Там Микки стал постоянным подопытным для испытания различных препаратов, он ест изготовленную на месте экспериментальную еду, дышит местным воздухом и отправляется на самые опасные вылазки. Каждый раз он погибает, часто в муках, далее его клонируют, клон снова рискует на очередном эксперименте или в походе, снова умирает, на свет появляется новый клон. Это продлилось до тех пор, пока Микки 17 случайно не выжил, а когда явился на базу, то обнаружил там уже изготовленного Микки 18. Узнай об этом власти, одного из Микки убили бы — по правилам двух экземпляров человека одновременно существовать не должно. Им придется не только обманывать начальство, но и договариваться с горячей колонисткой, с которой у Микки и всех его клонов любовь, а также что-то решать с гусеницами.

Сыгравший главную роль Роберт Паттинсон давно уже не просто красавчик из франшизы «Сумерки». Он активно выбирался из тени вампира Эдварда Каллена, работал и в больших голливудских проектах: например был Бэтменом у Мэтта Ривза, а также снимался в «Доводе» Кристофера Нолана. Но появлялся и у звезд артхауса — у Клэр Дени, Антона Корбейна, Дэвида Кроненберга, Роберта Эггерса. В вестерне «Девица» братьев Зелнер он продемонстрировал и таланты комического актера. И вот блеснул в фильме одновременно смешном и яростном: западная пресса уже называет эту роль самой яркой и смелой в его карьере. Ведь он успешно сыграл сразу троих — оригинального глуповатого Микки Барнса, душевного и романтичного клона под номером 17, и резкого и отчаянного номера 18.