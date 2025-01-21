Маск не сдержал эмоций после слов Трампа про Марс

Миллиардер из США Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа на инаугурации о покорении Марса.

Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса

«Америка отправляется на Марс», — заявил бизнесмен в соцсети X, прикрепив видео своей реакции на слова президента.

Трамп в ходе своей инаугурационной речи заявил, что одной из целей его администрации станет водружение американского флага на Марсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:МарсСШАДональд ТрампИлон Маск

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