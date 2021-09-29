«Михалков уже не тот». Кинокритик о шансах российских фильмов на «Оскар»

Премия «Оскар» не утратила своей значимости и актуальности, а российские картины просто не дотягивают до приза американской киноакадемии, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Зинаида Пронченко

Накануне режиссер Никита Михалков заявил, что никакая картина из России не могла бы претендовать на премию «Оскар» в этом сезоне, потому что премия стала «политизированной».

«Нет, я не согласна с Никитой Сергеевичем Михалковым. «Оскар» по-прежнему тот, это Никита Сергеевич больше не тот. И, собственно, это проблема Никиты Сергеевича Михалкова. Что касается российских фильмов, то ничего особенно выдающегося в последние годы у нас не сняли, поэтому, наверное, и шансов получить эту премию нет», - объяснила Пронченко.

При этом заявления режиссера кинокритик посчитала в большей степени политизированным, чем саму премию.