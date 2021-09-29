«Михалков уже не тот». Кинокритик о шансах российских фильмов на «Оскар»

Зинаида Пронченко уверена, что критические высказывания Никиты Михалкова о кинопремии сами являются политизированными. 

Премия «Оскар» не утратила своей значимости и актуальности, а российские картины просто не дотягивают до приза американской киноакадемии, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Зинаида Пронченко

Накануне режиссер Никита Михалков заявил, что никакая картина из России не могла бы претендовать на премию «Оскар» в этом сезоне, потому что премия стала «политизированной».

«Нет, я не согласна с Никитой Сергеевичем Михалковым. «Оскар» по-прежнему тот, это Никита Сергеевич больше не тот. И, собственно, это проблема Никиты Сергеевича Михалкова. Что касается российских фильмов, то ничего особенно выдающегося в последние годы у нас не сняли, поэтому, наверное, и шансов получить эту премию нет», - объяснила Пронченко.

При этом заявления режиссера кинокритик посчитала в большей степени политизированным, чем саму премию.

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«Никита Сергеевич Михалков высказывается в русле, которое диктует партия и правительство, а партия и правительство говорят нам, что за Атлантическим океаном проживают наши идеологические враги», - отметила собеседник «Радиоточки НСН».

По словам Пронченко, современные стриминговые платформы не могут заменить ведущие международные премии и кинофестивали, которые все еще остаются знаком качества.

«Я по-прежнему считаю, что премия «Оскар» или награды ведущих фестивалей – Каннского, Венецианского, Берлинского – необычайно важны для индустрии кино и всех сопутствующих профессий. Это знак того, что фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» или премию «Оскар», отзывается во времени и сердцах людей, которые в этом времени живут, существуют. Это не самые несведущие и непрофессиональные их тех, кто живет. Да, это значимая премия», - добавила она.

Презентация списка номинантов на премию Американской Киноакадемии, которая будет вручаться 94-й раз, состоится 8 февраля 2022 года. Сама церемония пройдет значительно позже, чем обычно, - 27 марта 2022 года.

Ранее сериал «Корона» получил премию «Эмми» в категории «лучший драматический сериал».

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ФОТО: кадр YouTube
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