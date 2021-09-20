«Корона» получила «Эмми» в категории «лучший драматический сериал»

Сериал «Корона» получил премию «Эмми» в категории «лучший драматический сериал». Трансляцию 73-й церемонии вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS.

В этой номинации были представлены также «Пацаны», «Мандалорец», «Поза», «Рассказ служанки», «Бриджертоны», «Страна Лавкрафта» и «Это мы».

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Четвертый сезон «Короны» рассказывает о британской королевской семье с 1979 по 1990 год, в центре повествования - отношения принца Чарльза и Дианы Спенсер на фоне премьерства Маргарет Тэтчер. Ранее «Корона» была удостоена премии «Эмми» за сценарий, режиссуру, а также главные мужскую и женскую роли.

«Эмми» - одна из наиболее престижных наград в области телевидения.

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ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:КиноКинопремия
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