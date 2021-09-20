«Корона» получила «Эмми» в категории «лучший драматический сериал»

Четвертый сезон «Короны» рассказывает о британской королевской семье с 1979 по 1990 год, в центре повествования - отношения принца Чарльза и Дианы Спенсер на фоне премьерства Маргарет Тэтчер. Ранее «Корона» была удостоена премии «Эмми» за сценарий, режиссуру, а также главные мужскую и женскую роли.

«Эмми» - одна из наиболее престижных наград в области телевидения.

