Никита Михалков остается в реанимации

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков остается в больнице в реанимации, сообщает в пятницу РИА Новости.

77-летний режиссер был госпитализирован 5 января с диагнозом грипп. 10 января в его Telegram-канале «Бесогон» появилось предупреждение о том, что в соцсетях распространяется большое количество «немыслимой» информации о состоянии здоровья Михалкова.

СМИ сообщили об ухудшении состояния госпитализированного Михалкова

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», - разъяснил он.

11 января стало известно, что с Михалковым переговорил по телефону глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РежиссерЗдоровьеНикита Михалков
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