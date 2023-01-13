Никита Михалков остается в реанимации
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков остается в больнице в реанимации, сообщает в пятницу РИА Новости.
77-летний режиссер был госпитализирован 5 января с диагнозом грипп. 10 января в его Telegram-канале «Бесогон» появилось предупреждение о том, что в соцсетях распространяется большое количество «немыслимой» информации о состоянии здоровья Михалкова.
«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», - разъяснил он.
11 января стало известно, что с Михалковым переговорил по телефону глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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