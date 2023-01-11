Глава СК Бастрыкин позвонил Михалкову в больницу

Следственный комитет проинформировал о телефонном разговоре своего руководителя Александра Бастрыкина с госпитализированным режиссёром Никитой Михалковым. Глава СК, в частности, отметил важность телевизионной деятельности Народного артиста РСФСР в качестве ведущего программа «Бесогон ТВ».

Как говорится в сообщении, Бастрыкин и Михалков обсудили «непростое для нашей страны время» и необходимость объединения вокруг «общей благой цели», не уточнив в чём она заключается. Председатель СК пожелал режиссёру выздоровления и заверил, что офицеры ведомства готовы оказать любую помощь Михалкову, «подставив крепкое товарищеское плечо».

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Режиссер попал в больницу 5 января. Его представители сообщили, что речь идёт о гриппе. По данным других источников, госпитализация вызвана подозрением на коронавирус. В минувший понедельник в больнице сообщили, что 77-летний Михалков помещён в отделение реанимации. Сам он заявил через соцсети, что часть информации о его состоянии недостоверна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент Владимир Путин регулярно получает данные о состоянии Михалкова и желает ему здоровья.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БольницаНикита МихалковАлександр Бастрыкин
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