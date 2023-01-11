Глава СК Бастрыкин позвонил Михалкову в больницу

Режиссер попал в больницу 5 января. Его представители сообщили, что речь идёт о гриппе. По данным других источников, госпитализация вызвана подозрением на коронавирус. В минувший понедельник в больнице сообщили, что 77-летний Михалков помещён в отделение реанимации. Сам он заявил через соцсети, что часть информации о его состоянии недостоверна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент Владимир Путин регулярно получает данные о состоянии Михалкова и желает ему здоровья.

