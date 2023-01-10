СМИ сообщили об ухудшении состояния госпитализированного Михалкова
Состояние режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного с гриппом 5 января, ухудшается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, у кинодеятеля увеличилась площадь поражения легких. Отмечается, что тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты, врачи диагностировали у Михалкова идиопатическую пневмонию.
Кроме того, у госпитализированного режиссера обострились хронические проблемы с сердцем, сообщает телеканал «360». Как пишет Mash, у Михалкова мерцательная аритмия, с помощью медиков удалось избежать развития инфаркта. Угрозы жизни режиссера на данный момент нет.
Ранее стало известно, что 77-летний Михалков был доставлен в реанимацию Московской клинической городской больницы №52, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, у режиссера подтвердили COVID-19.
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