СМИ сообщили об ухудшении состояния госпитализированного Михалкова

По данным издания, у кинодеятеля увеличилась площадь поражения легких. Отмечается, что тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты, врачи диагностировали у Михалкова идиопатическую пневмонию.

Кроме того, у госпитализированного режиссера обострились хронические проблемы с сердцем, сообщает телеканал «360». Как пишет Mash, у Михалкова мерцательная аритмия, с помощью медиков удалось избежать развития инфаркта. Угрозы жизни режиссера на данный момент нет.

Ранее стало известно, что 77-летний Михалков был доставлен в реанимацию Московской клинической городской больницы №52, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, у режиссера подтвердили COVID-19.

