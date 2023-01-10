СМИ сообщили об ухудшении состояния госпитализированного Михалкова

Состояние режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного с гриппом 5 января, ухудшается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: режиссёр Михалков остается в реанимации

По данным издания, у кинодеятеля увеличилась площадь поражения легких. Отмечается, что тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты, врачи диагностировали у Михалкова идиопатическую пневмонию.

Кроме того, у госпитализированного режиссера обострились хронические проблемы с сердцем, сообщает телеканал «360». Как пишет Mash, у Михалкова мерцательная аритмия, с помощью медиков удалось избежать развития инфаркта. Угрозы жизни режиссера на данный момент нет.

Ранее стало известно, что 77-летний Михалков был доставлен в реанимацию Московской клинической городской больницы №52, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, у режиссера подтвердили COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияРежиссерНикита Михалков
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