Фильмы из 50 стран покажут на 47-м Московском кинофестивале
На Московском кинофестивале в этом году будет представлено более 200 фильмов из 50 стран, сказал спецкору НСН Иван Кудрявцев.
На 47-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) будут представлены 25 мировых и международных премьер, а также 122 российские киноновинки, рассказал спецкору НСН программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.
«Согласно предварительным подсчетам, в этом году на ММКФ поступило свыше 1600 заявок, что на 17% больше, чем в прошлом году. Сейчас был строже отбор. Всего было отобрано свыше 200 фильмов против 240 в прошлом годы. Мы стараемся выбирать те картины, которые интересны и профессионалам, и рядовым зрителям. Наша цель остается неизменна - подарить праздник москвичам, чтобы хорошо продавались билеты, чтобы вновь наполнялись залы. В конкурсных программах в этом году представлены 25 мировых и международных премьер, 122 российские премьеры. Всего 50 стран-участниц, 24 из них - страны, которые проводят недружественную политику по отношению к России. Рейтинг стран по числу представленных фильмов почти не меняется: на первом месте Россия, далее - Китай (27), Испания (15), Франция (14) и Аргентина (12)», - рассказал Кудрявцев.
ММКФ является одним из старейших и престижнейших кинофорумов в мире, наряду с такими известными фестивалями, как Берлинале, Каннский, Сан-Себастьянский, Венецианский и Карловарский. Впервые кинофестиваль был проведен в 1935 году, а председателем жюри тогда стал Сергей Эйзенштейн. 47-й Московский международный кинофестиваль состоится с 17 по 24 апреля 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦБ не исключили возможность дополнительного повышения ключевой ставки
- Поэт Кравченко рассказал, как ему помогает популярность в соцсетях
- Россия пригласила генсека компартии Вьетнама на День Победы в Москву
- Стартовал 6-й сезон международного проекта «Ледокол знаний»
- Федору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук
- При взрыве петарды в подмосковной школе пострадали девять учеников
- Приставы в 2024 году взыскали с должников около 1,3 трлн рублей
- Россиянам объяснили, как действовать при находке банковской карты
- Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Пумпянского по отмене санкций
- В Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru