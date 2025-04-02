Фильмы из 50 стран покажут на 47-м Московском кинофестивале

«Согласно предварительным подсчетам, в этом году на ММКФ поступило свыше 1600 заявок, что на 17% больше, чем в прошлом году. Сейчас был строже отбор. Всего было отобрано свыше 200 фильмов против 240 в прошлом годы. Мы стараемся выбирать те картины, которые интересны и профессионалам, и рядовым зрителям. Наша цель остается неизменна - подарить праздник москвичам, чтобы хорошо продавались билеты, чтобы вновь наполнялись залы. В конкурсных программах в этом году представлены 25 мировых и международных премьер, 122 российские премьеры. Всего 50 стран-участниц, 24 из них - страны, которые проводят недружественную политику по отношению к России. Рейтинг стран по числу представленных фильмов почти не меняется: на первом месте Россия, далее - Китай (27), Испания (15), Франция (14) и Аргентина (12)», - рассказал Кудрявцев.

ММКФ является одним из старейших и престижнейших кинофорумов в мире, наряду с такими известными фестивалями, как Берлинале, Каннский, Сан-Себастьянский, Венецианский и Карловарский. Впервые кинофестиваль был проведен в 1935 году, а председателем жюри тогда стал Сергей Эйзенштейн. 47-й Московский международный кинофестиваль состоится с 17 по 24 апреля 2025 года.