Сельский Голливуд: Фильм о «Ди Каприо» в Сибири выйдет онлайн в январе 2025 года
Новый фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства» был снят в алтайском селе всего за неделю, премьера картины состоится уже грядущим летом, сказала НСН режиссер Кристина Холдеева.
Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства», посвященный приключениям голливудского актера Леонардо Ди Каприо в алтайском селе, сейчас находится на стадии постпродакшна, его закрытый показ ожидается в июле-августе 2024 года, а онлайн-премьера - в январе 2025 года. Об этом НСН заявила режиссер картины Кристина Холдеева.
В селе Старая Анжинка на Алтае завершились съемки фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Картина была снята в жанре мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи. По словам Холдеевой, решение «снять» в кино Ди Каприо объясняется ее давней любовью к творчеству звезды Голливуда и тем, что продюсер фильма Юрий Романов сумел найти двойника Ди Каприо — актера Александра Ясеня.
Также режиссер картины отметила, что сейчас «Лео, у нас сибирские обстоятельства», съемки которого длились всего неделю, находится на стадии постпродакшна.
«Это монтаж фильма, его дальнейшая постобработка. Мы разбираем отснятый материал, собираем его в целостную историю и после этого переходим к цветокоррекции, саунд-дизайну, написанию музыки и озвучке», — уточнила Холдеева.
Она также анонсировала выпуск готового фильма уже грядущим летом.
«Готовый фильм мы планируем представить в июле-августе 2024 года. Сначала это будет закрытая премьера в Новосибирске и, скорее всего, в Алтайском крае, после чего мы полгода выделим на то, чтобы “прокатить” фильм по фестивалям. В открытом доступе на протяжении этого времени его не будет. Нас уже пригласили на несколько сибирских фестивалей, поэтому мы сейчас постепенно будем выстраивать путешествие нашего фильма, после чего в январе 2025 года планируем онлайн-премьеру. Как только картина будет смонтирована, мы будем отправлять в онлайн-стриминги. Возможно, “Лео, у нас сибирские обстоятельства” появится на YouTube, во “ВКонтакте”, словом, на таких массовых площадках, которые понятны всем. У нас есть для этого свои ресурсы, каналы и поддержка», — заявила режиссер.
Холдеева также рассказала, с какими трудностями столкнулась съемочная группа во время работы над фильмом.
«Первая — это договоренности с местными жителями. Съемки проходили в отдаленном селе Старая Анжинка, где даже нет магазинов, местные жители знакомы с киноиндустрией только через телевизор. Далеко не все из них жаждали быть сопричастными к кино. Нужно было как-то договариваться. Вторая трудность — капризы погоды. Например, в день, когда нам нужно было проводить натурные съемки, зарядил дождь. Но с алтайской природой удалось договориться: дождь прекратился, и мы сумели все отснять», — поделилась впечатлениями режиссер.
Холдеева добавила, что от Минкультуры фильм не получил никакой поддержки, кроме информационной.
Ранее сообщалось, что VAM Studio Вячеслава Муругова намерена снять сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два пассажира выпали из автобуса в Чебоксарах
- Суд продлил Удальцову срок ареста по делу об оправдании терроризма
- Финансист Бабин заявил о низком спросе на иностранную валюту в России
- Красный уровень безопасности ввели в парламенте Грузии из-за беспорядков
- Госдума утвердила всех 16 министров
- Россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за продажу наркотиков
- Хачанов вылетел с турнира серии «Мастерс» в Риме
- «Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей
- ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые антироссийские санкции
- Александра Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru