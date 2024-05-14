Сельский Голливуд: Фильм о «Ди Каприо» в Сибири выйдет онлайн в январе 2025 года

Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства», посвященный приключениям голливудского актера Леонардо Ди Каприо в алтайском селе, сейчас находится на стадии постпродакшна, его закрытый показ ожидается в июле-августе 2024 года, а онлайн-премьера - в январе 2025 года. Об этом НСН заявила режиссер картины Кристина Холдеева.

В селе Старая Анжинка на Алтае завершились съемки фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Картина была снята в жанре мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи. По словам Холдеевой, решение «снять» в кино Ди Каприо объясняется ее давней любовью к творчеству звезды Голливуда и тем, что продюсер фильма Юрий Романов сумел найти двойника Ди Каприо — актера Александра Ясеня.