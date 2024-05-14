Сельский Голливуд: Фильм о «Ди Каприо» в Сибири выйдет онлайн в январе 2025 года

Новый фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства» был снят в алтайском селе всего за неделю, премьера картины состоится уже грядущим летом, сказала НСН режиссер Кристина Холдеева.

Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства», посвященный приключениям голливудского актера Леонардо Ди Каприо в алтайском селе, сейчас находится на стадии постпродакшна, его закрытый показ ожидается в июле-августе 2024 года, а онлайн-премьера - в январе 2025 года. Об этом НСН заявила режиссер картины Кристина Холдеева.

В селе Старая Анжинка на Алтае завершились съемки фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Картина была снята в жанре мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи. По словам Холдеевой, решение «снять» в кино Ди Каприо объясняется ее давней любовью к творчеству звезды Голливуда и тем, что продюсер фильма Юрий Романов сумел найти двойника Ди Каприо — актера Александра Ясеня.

Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм «Вой» о дружбе собаки и волка

Также режиссер картины отметила, что сейчас «Лео, у нас сибирские обстоятельства», съемки которого длились всего неделю, находится на стадии постпродакшна.

«Это монтаж фильма, его дальнейшая постобработка. Мы разбираем отснятый материал, собираем его в целостную историю и после этого переходим к цветокоррекции, саунд-дизайну, написанию музыки и озвучке», — уточнила Холдеева.

ФОТО: соцсети

Она также анонсировала выпуск готового фильма уже грядущим летом.

«Готовый фильм мы планируем представить в июле-августе 2024 года. Сначала это будет закрытая премьера в Новосибирске и, скорее всего, в Алтайском крае, после чего мы полгода выделим на то, чтобы “прокатить” фильм по фестивалям. В открытом доступе на протяжении этого времени его не будет. Нас уже пригласили на несколько сибирских фестивалей, поэтому мы сейчас постепенно будем выстраивать путешествие нашего фильма, после чего в январе 2025 года планируем онлайн-премьеру. Как только картина будет смонтирована, мы будем отправлять в онлайн-стриминги. Возможно, “Лео, у нас сибирские обстоятельства” появится на YouTube, во “ВКонтакте”, словом, на таких массовых площадках, которые понятны всем. У нас есть для этого свои ресурсы, каналы и поддержка», — заявила режиссер.

Холдеева также рассказала, с какими трудностями столкнулась съемочная группа во время работы над фильмом.

«Первая — это договоренности с местными жителями. Съемки проходили в отдаленном селе Старая Анжинка, где даже нет магазинов, местные жители знакомы с киноиндустрией только через телевизор. Далеко не все из них жаждали быть сопричастными к кино. Нужно было как-то договариваться. Вторая трудность — капризы погоды. Например, в день, когда нам нужно было проводить натурные съемки, зарядил дождь. Но с алтайской природой удалось договориться: дождь прекратился, и мы сумели все отснять», — поделилась впечатлениями режиссер.

Холдеева добавила, что от Минкультуры фильм не получил никакой поддержки, кроме информационной.

Ранее сообщалось, что VAM Studio Вячеслава Муругова намерена снять сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РежиссерФильмСъемкиЛеонардо Ди Каприо

Горячие новости

Все новости

партнеры