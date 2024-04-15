Студия Вячеслава Муругова снимет сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик
15 апреля 202414:35
VAM Studio Вячеслава Муругова намерена снять сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства»
Уточняется, что в шоу, которое назвали «Маяковский. Как я встретил Лилю», будет восемь часовых серий.
Сериал будет снят по сценарию Марии Петерс, а режиссёрское кресло займёт Овез Нарлиев.
Ранее студии Paramount и Miramax объявили о начале работы над шестой частью комедийной хоррор-франшизы «Очень страшное кино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru