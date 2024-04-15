Студия Вячеслава Муругова снимет сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик

Уточняется, что в шоу, которое назвали «Маяковский. Как я встретил Лилю», будет восемь часовых серий.

Сериал будет снят по сценарию Марии Петерс, а режиссёрское кресло займёт Овез Нарлиев.

Ранее студии Paramount и Miramax объявили о начале работы над шестой частью комедийной хоррор-франшизы «Очень страшное кино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

