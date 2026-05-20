Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год
Китай продлит безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, передает РИА Новости.
«Для дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией Китай принял решение продлить безвизовый режим... до 31 декабря 2027 года», - отметил дипломат.
Как указал представитель МИД, россияне с обычными заграничными паспортами могут въезжать в КНР без визы на срок не более 30 дней, пишет RT. Разрешаются поездки с целью туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников или друзей, ведения бизнеса, транзита.
Безвизовый режим для направляющихся в Китай граждан РФ действует с сентября прошлого года. В декабре 2025-го Россия разрешила безвизовый въезд в страну для граждан Китая.
