Понасенков спел песню из мемов на шоу Урганта
Герой мемов Евгений Понасенков побывал на шоу «Вечерний Ургант», сообщает телеканал «360».
Наполеоновед много шутил и спел в стиле романсов песню Ride It из мемов со своим участием. Ролики, которых Понасенков с задумчивым видом разгуливал по парку под эту композицию, прославились в соцсети TikTok. Специально к выпуску Иван Ургант снял пародию.
Понасенков сообщил, что остался очень доволен своим выступлением в шоу.
Ранее Патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а родить ребенка и отдать Церкви. Историк и публицист Евгений Понасенков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предложение патриарха является опасным для детей на фоне случаев издевательств или насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей.
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