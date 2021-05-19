Понасенков спел песню из мемов на шоу Урганта

Наполеоновед много шутил и спел в стиле романсов песню Ride It из мемов со своим участием. Ролики, которых Понасенков с задумчивым видом разгуливал по парку под эту композицию, прославились в соцсети TikTok. Специально к выпуску Иван Ургант снял пародию.

Понасенков сообщил, что остался очень доволен своим выступлением в шоу.

Ранее Патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а родить ребенка и отдать Церкви. Историк и публицист Евгений Понасенков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предложение патриарха является опасным для детей на фоне случаев издевательств или насилия над несовершеннолетними со стороны священнослужителей.

