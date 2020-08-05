Понасенков сравнил Лебедева с «туалетным ершиком» и пообещал засудить

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своем канале в YouTube резко раскритиковал историка-ревизиониста Евгения Понасенкова, обвинив его в «шарлатанстве» и «мании величия». Комментарий Лебедева был посвящен выступлению Понасенкова на суде над историком-потрошителем Олегом Соколовым. С последним у Понасенкова давний конфликт о плагиате.

«Абсолютно безграмотный, шарлатан из шарлатанов. Единственное, что он умеет делать — это создавать ощущение, что он элита, такой барин», — считает Лебедев. Блогер также назвал Понасенкова «колхозником» и заподозрил в «открытом гомосексуализме».

Историк-ревизионист Евгений Понасенков в эфире НСН ответил на обвинения Лебедева, пообещав засудить блогера до того, как тот «сядет в тюрьму как Соколов».

«Это неспроста, он может отрабатывать заказ, всем известна его ангажированность. Это ходячая грязь, а грязью занимаются мои слуги, в данном случае юристы. Иск почти готов. Заплатит мне иск, будет вынужден извиниться в своем же блоге», - сказал Понасенков.



Историк также напомнил, что обвиняемый в убийстве Соколов проиграл ему два иска. «Теперь Соколов должен мне большие деньги. Не знаю, как он будет отрабатывать. Бывают осечки. Надеюсь, что с Лебедевым последовательность будет верная, сначала он заплатит мне деньги, а потом окажется в тюрьме», - надеется Понасенков.